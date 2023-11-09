Perihan Savaş: Yaşadığımız sürece bizimlesin...
Perihan Savaş, 1995'te kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde andı: Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…
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Perihan Savaş, 1987'de meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Savaş adında oğulları dünyaya gelmişti.
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Yılmaz Zafer, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te hayatını kaybetmişti.
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Perihan Savaş, eşinin 28'inci ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı.
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Perihan Savaş, eşiyle yer aldığı fotoğraflarına "Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…" notunu düştü.
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OĞLU EVLENDİ
Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer, 21 Ocak 2023'te Melis Ketenci ile evlendi.
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Savaş Zafer, 29'uncu yaşına girdiği gün dünya evine girmişti.
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