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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Perihan Savaş, önceki gün doğum gününü kutladı.

63 yaşına basan Savaş, ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte evinin bahçesinde bir araya geldi.

Toplu halde çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabına ekleyen usta oyuncu, "Hep yanımda olan aileme dostlarıma ve mesajlarıyla bu özel günümü kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum" notunu düştü.