Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; iş hayatına atılan Savaş Zafer, yeni mekanını ünlülerin katıldığı davetle kapılarını açtı. Önceki akşam gerçekleşen açılış davetine Ercan Kesal, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Aytaç Uşun, Boncuk Yılmaz, İlayda Alişan gibi Perihan Savaş'ın Çukur dizisinde birlikte rol aldığı ünlü oyuncu arkadaşları da katıldı. Davetliler Savaş Zafer'in yaptığı özel mezelere tam not verdi.

AFİŞ DUYGULANDIRDI

Savaş Zafer, bir arkadaşının hediye ettiği annesi Perihan Savaş ile babası Yılmaz Zafer'in başrollerini oynadığı 'Allah Düşürmesin' adlı filminin afişi ile duygulu anlar yaşadı.

Gastronomi bölümünde 4. sınıfı okuyan Savaş Zafer, aldığı eğitimdeki becerilerini yeni açtığı mekanda hayata geçirdi.

Öğrenciliği boyunca farklı restoranların mutfak ve iş geliştirme bölümlerinde çalışan Savaş Zafer, "Yemek işine küçüklüğümden beri meraklıydım. Eniştem Volkan Akkaş'ın yönlendirmesiyle bu okulda okudum. Restoranda kendi geliştirdiğim ve yorumladığım mezeler de yer alıyor " dedi.

Perihan Savaş ise, "Dükkanı açmak oğlumun fikriydi. Ben de onu destekliyorum. Mekana adımı vermesi de beni çok duygulandırdı" diye konuştu.

"OYUNCULUK SORUMLULUK İSTER"

Savaş Zafer, sorumuz üzerine, "Ünlü anne-babanın oğlu olmak bir sorumluluk yüklüyor. Ama oyunculuğa ağırlık verseydim omzuma daha büyük bir yük getirirdi" şeklinde konuştu. İşletmeciliğe adım atan Savaş, 'Ben Onu Çok Sevdim' dizisinde Adnan Menderes in ortanca oğlunu oynamıştı.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, "Mutfağım hiç iyi değil ama lezzeti bilirim. Yeni filmim yakında çıkacak. Şu an kedim ile vakit geçiriyorum" şeklinde konuştu.