09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Perihan Savaş, eşi Yılmaz Zafer'in ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.
Usta oyuncu, eşinin yayınladığı bu kareye, "Gülen yüzüm, iyi kalplim, mert adamım, özledim be! Işıklarda huzurla uyu" notunu düştü.
Bu paylaşıma takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.
Savaş, geçen yıl da bu sözlerle eşini anmıştı:
Adamım, iyi yüreklim, güzel eşim, bana aşkın nasıl olduğunu öğreten adam... ‘Kavuşamazsın aşk olur, kavuşursun ama yarım kalır, o zaman da büyük aşk olur’ derler ya hani. Öyleydi seninle olan aşkımız. Beni ve biricik oğlumuz Savaş’ı yarım bıraktın ama ikimiz de gökyüzüne baktığımız her an senin gülen ve güzel yüzünü görüyoruz. Çok özlüyoruz seni. Sanıyor musun ki geceler sadece gece...
Sanıyor musun ki gündüzler sadece gündüz... Sen gittiğinden beri geceler uzuyor, geceler güne dönmüyor adamım. Gün aydınlanmıyor. Aydınlık diyorlar ama benim sensiz gönül gözüm aydınlığı göremiyor ki. Fakat oğlumuz için ve aşkımızı güçlü tutmak için, aşkımıza olan saygım ve sevgimi çoğaltmak için sen durmadan çabalıyorsun benim içimde. Senin gücünle oğlumuzu büyütüp bugünlere geldim. Turgut Uyar’ın da dediği gibi; ‘Çünkü herkesin bir gideni vardır, içinden bir türlü uğurlayamadığı’... Bana güzel olan her duyguyu fazlasıyla yaşattığın için sonsuz teşekkür ederim. Huzur içinde yat güzel yürekli adamım. Oğlumuz bana emanet...
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