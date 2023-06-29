Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
'Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'i Tuluğ Çizgen yıllar sonra görüntülendi - Magazin haberleri

Tuluğ Çizgen yıllar sonra görüntülendi

Bir döneme damgasını vuran 'Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'i Tuluğ Çizgen yıllar sonra ortaya çıktı. Çizgen'in son hali sosyal medyada gündem oldu

Giriş: 29.06.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 1986 - 1988 yıllarına damgasını vuran 'Perihan Abla' dizisinde Tuluğ Çizgen, 'Meraklı Melahat' karakterine hayat vermişti. 

  • Uzun bir süredir gözlerden uzakta bir yaşam sürdüren Tuluğ Çizgen, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. 

  • 75 yaşındaki oyuncu Tuluğ Çizgen'in fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Çizgen'in son halini görenler adeta ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti. 

  • TULUĞ ÇİZGEN HAKKINDA

    Gerçek adı Nurdan Talu Çizgen Akarsu olan Tuluğ Çizgen, 25 Mayıs 1948'de  İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi.

    'Perihan Hanım'ın yanı sıra; 'Rumuz Goncagül', 'Yarın Artık Bugündür', 'Çiçek Taksi', 'Bizim Mahalle' ve 'Ruhsar' gibi bir çok yapımda rol alan Tuluğ Çizgen, özellikle Hakan Yılmaz ve Janset'in başrolde oynadığı, 'Ayrılsak da Beraberiz' dizisinde ki 'Mehveş Hanım' rolü ile tanındı.

    Tuluğ Çizgen, son olarak 2013'te 'Cesur Hemşire' adlı dizide rol aldı. Çizgen, şu an Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kafe işletmektedir. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.