03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hepimiz kalp - damar hastalıklarının gelişiminde; Sigara, aile öyküsü, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kan yağları yüksekliğinin risk faktörleri anlamına geldiğini biliyoruz. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre son yıllarda risk faktörlerinin görülme sıklığına bağlı olarak, kalp - damar hastalıklarının görülme sıklığında da farklılıklar var. Bu noktada, bu hastalıkların gelişiminde diyabet ve obezitenin artık anahtar faktörler haline geldiğine dikkat çekiliyor. Bunun nedeni son yıllarda bu hastalıklara sahip olan kadın ve erkeklerin daha kilolu olmaları olarak açıklanıyor. Sigara içiciliği ve kan yağlarının kontrolü açısından ise iyileşme döneminde olduğumuz belirtiliyor.
KALP-DAMAR HASTALIKLARININ GÖRÜLME SIKLIKLARI DEĞİŞTİ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selim İsbir, “Bu iyileşmeye bağlı olarak beyin damar tıkanıklığına bağlı felç görülme sıklığı yaklaşık yüzde 10 azalmış, buna karşın geçmişte daha az sıklıkla gördüğümüz bazı kalp - damar hastalıkları ile daha fazla karşılaşılmaya başlanmıştır” diyor ve devam ediyor: “Örneğin artık ‘derin ven trombozu’ adını verdiğimiz toplardamar tıkanıklıkları daha sık görülüyor. Kalbi besleyen ve ‘koroner arter’ adı verilen damarların tıkanması sonucu ortaya çıkan koroner arter hastalarının sayısı da artış gösteriyor. Günümüzde ‘Atriyal fibrilasyon’ olarak adlandırılan ve düzensiz kalp atımı olarak tanımlayabileceğimiz ritim bozukluğu problemiyle daha çok karşılaşıyoruz. ‘Periferik arter hastalığı’ (vitrin hastalığı) sonucu bacaklara giden damarların daralması sorunu da artmış durumda. Bu hastalıkta hasta belirli bir mesafeyi yürüdükten sonra baldır bölgesine giren ağrı sonucunda durma ihtiyacı duyuyor ve kısa süre dinlendikten sonra yürümeye devam ediyor. Son 10 yıl içinde bu hastalığın tüm dünyada görülme oranı yaklaşık yüzde 25 artmış ve dünya çapında hasta sayısı 200 milyon kişiye ulaşmış durumda. Bu rakamın özellikle şeker hastalığındaki artıştan yola çıkıldığında daha da artacağını düşünüyoruz.”
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