Çekya'nın başkenti Prag'daki Letna Park'ta düzenlenen atletizm şampiyonasında kadınlar yarı maraton kategorisinde mücadele eden 26 yaşındaki sporcu, 1 saat, 5 dakika, 34 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, dünya rekoru kırdı.

Önceki rekor, İspanya'nın Valencia kentinde 2018 yılında düzenlenen şampiyonada kadınlar yarı maratonu 1 saat 6 dakika 11 saniyede tamamlayan Etiyopyalı Netsanet Gudeta'ya aitti.

Peres Jepchirchir, 2016 yılındaki Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.