Pereira, İrfan Can Kahveci'yi bekliyor

Süper Lig'de 8 maçta topladığı 19 puanla lider olan Fenerbahçe, oynadığı futbolla eleştiriliyor. Sarı-lacivertliler 8 maçta 12 gol atarken, maç başına 1.5 gol ortalaması yakaladı. Savunma düzenini oturtan teknik direktör Vitor Pereira, hücumda daha üretken bir takım yaratmak istiyor. Portekizli teknik adam İrfan Can Kahveci'nin takıma dönmesini bekliyor. Milli futbolcu Pereira'nın oyun planında önemli bir yere sahip olacak. Savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı kuracak.

HEDEFİ DEĞİŞMEZLERDEN OLMAK

Pereira, milli aradan sonra takıma dönecek olan İrfan Can'a beklentisini anlattı. Fenerbahçe'nin büyük yatırım yaptığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, beklentileri boşa çıkarmamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. İrfan Can Kahveci'nin hedefi; Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın yeniden değişilmez isimlerinden biri olmak.