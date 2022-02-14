Perakende cirolarına kar ve enflasyon freni

Pandeminin yaralarını 2021’in ikinci yarısında kısmen de olsa saran perakende sektörü, 2022’nin ilk ayını sıkıntılı tamamladı. Perakende markalarının ciroları, Ocak’ta, Aralık ayına göre ortalama yüzde 20 azaldı.
Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı ‘Ocak 2022 Anketi’, geçen ay perakende markalarının cirolarında öngörülenin üzerinde bir kayıp olduğunu ortaya koydu. Ocak cirolarının hemen her yıl aralık ayına göre ortalama yüzde 10 daha düşük kaldığını hatırlatan BMD Başkanı Sinan Öncel, Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerinde de benzer bir sonucu gördüklerini bildirdi. Bu yıl normalin iki katı bir kayıpla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Öncel, şöyle devam etti:
“Üyelerimizin yüzde 80’i AVM ve caddelerdeki mağazalarında Ocak’ı Aralık ayına göre daha düşük ciro ile kapattı. Ortalamada yüzde 20’lik bir ciro kaybı ile karşı karşıyayız. Mağazalara göre daha az olmakla birlikte e-ticaret cirolarında da gerileme var. Ciroda beklentilerin üzerindeki kaybın iki nedenden kaynaklandığını düşünüyoruz. Birincisi yeni yılın ücret zamları Şubat’ta yansıdığı için insanlar ihtiyaç alışverişlerini erteledi. İkincisi ise İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkileyen sert kış koşulları. Soğuk hava ve kar yağışı, yaklaşık 10 gün boyunca mağazaların müşteri trafiğini olumsuz etkiledi. Bu ayın ilk yarısında da cirolarda istediğimiz düzeyi yakalayamadık. Ham madde ve navlun maliyetlerindeki yüksek artışa çözüm bulamamışken yılbaşından itibaren enerji maliyetlerinde iki katın üzerinde orantısız bir artışla karşı karşıya kaldık. Markalarımızın mevcut cirolarla bu yükü taşıyabilmesi çok zor görünüyor. Acilen enerji başta olmak üzere maliyetlerdeki artışa bir çözüm bulmamız gerekiyor.”
YERLİ TÜKETİCİNİN ALIM GÜCÜ AZALIYOR, UMUDUMUZ TURİST HARCAMALARI
Sinan Öncel, yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü zayıfladığı için yerli tüketicinin önümüzdeki aylarda gıda dışı harcamalarında kısıntıya gidebileceğini öngördüklerini belirterek, “Cumartesi günü açıklanan ekonomi paketindeki KDV indirimi gıda harcamalarına katkı sunacak ve benzer uygulamalar olumlu bir hava yaratacak. Ancak bu yıl markalarımızın yabancı turistlerden beklentisi çok daha yüksek. Mart’tan sonra turizmle birlikte yabancı alışverişindeki canlanmanın markalarımızın cirolarına pozitif yansımasını bekliyoruz” dedi.
BKM verilerine göre 2021’de Türkiye’de yabancı kartlarla yaklaşık 150 milyar TL’lik alışveriş yapıldığını bildiren Öncel, bu yıl bu hacmin 250 milyar TL’nin üzerine çıkabileceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!