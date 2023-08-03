Pepe'de flaş gelişme! Fransız basını duyurdu
Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 10 numarada da oynayabilen bir kanat oyuncusu almak isteyen siyah-beyazlılar, Pepe transferinde mesafe kat etti. Fransa basını son dakika gelişmesini duyurdu
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fildişi Sahilli oyuncu Nicolas Pepe için yeni bir gelişme yaşandı.
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Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Arsenal, gelecek sezon planlamasında düşünmediği Nicolas Pepe'nin sözleşmesini feshetmek için oyuncu ve temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor.
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Haberde, Arsenal'in Pepe'nin sözleşmesindeki son sezona dair alacaklarına ödemeye razı olduğu ve oyuncu ile yolların ayrılması için geri sayıma geçildiği belirtildi.
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BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ
Ayrıca haberde; Pepe ile yakından ilgilenen Beşiktaş'ın bu transferi öncelik olarak belirlediği ancak siyah-beyazlı ekibin Pepe'yi bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediği kaydedildi.
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SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Arsenal'den Nice'e kiralık gönderilen Pepe; Nice formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı.
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Pepe bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Pepe'nin piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtiliyor.
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Pepe, İngiliz ekibinde çıktığı 112 maçta 27 gol attı, 21 asist yaptı.
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Geçen sezon Nice'de kiralık olarak forma giyen Pepe, 28 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
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Öte yandan Nicolas Pepe 28 kez formasını giydiği Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 12 gol attı.
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