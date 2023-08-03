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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Pepe'de flaş gelişme! Fransız basını duyurdu - Beşiktaş Haberleri

        Pepe'de flaş gelişme! Fransız basını duyurdu

        Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 10 numarada da oynayabilen bir kanat oyuncusu almak isteyen siyah-beyazlılar, Pepe transferinde mesafe kat etti. Fransa basını son dakika gelişmesini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 19:53
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          Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fildişi Sahilli oyuncu Nicolas Pepe için yeni bir gelişme yaşandı.

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          Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Arsenal, gelecek sezon planlamasında düşünmediği Nicolas Pepe'nin sözleşmesini feshetmek için oyuncu ve temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor.

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          Haberde, Arsenal'in Pepe'nin sözleşmesindeki son sezona dair alacaklarına ödemeye razı olduğu ve oyuncu ile yolların ayrılması için geri sayıma geçildiği belirtildi.

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          BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ

          Ayrıca haberde; Pepe ile yakından ilgilenen Beşiktaş'ın bu transferi öncelik olarak belirlediği ancak siyah-beyazlı ekibin Pepe'yi bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediği kaydedildi.

        • 5

          SEZON PERFORMANSI

          Geçtiğimiz sezon Arsenal'den Nice'e kiralık gönderilen Pepe; Nice formasıyla 28 karşılaşmada görev aldı.

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          Pepe bu karşılaşmalarda 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Pepe'nin piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtiliyor.

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          Pepe, İngiliz ekibinde çıktığı 112 maçta 27 gol attı, 21 asist yaptı.

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          Geçen sezon Nice'de kiralık olarak forma giyen Pepe, 28 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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          Öte yandan Nicolas Pepe 28 kez formasını giydiği Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 12 gol attı.

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