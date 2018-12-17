18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Beşiktaş Futbol A Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, İHA’ya açıklamalarda bulundu.
İspanyol medyasında Pepe’nin tesis çalışanlarının maaşlarını ödediği şeklinde haberler çıkmasıyla ilgili olarak konuşan Kavalcı, “Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Pepe eğer çalışanlara bir şeyler verdiyse, bu gönlünden koptuğu içindir. Bunu bütün futbolcular yapıyor. Prim aldıklarında da bunları yapıyor. Pepe’nin özellikle bir maaş dağıtması gibi bir durum söz konusu bile olamaz” dedi. Pepe’nin takımdan ne zaman ayrılacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kavalcı, “Bizim avukatlarımızla, futbolcumuzun avukatları görüşme halinde. Belki şu anda anlaşmaya varmış da olabilirler. Anlaşma tamamlandığı zaman fesih tamamlanacak” açıklamasını yaptı.
BABEL VE ADRİANO SÖZLERİ...
Takımdaki gelecekleri merak konusu olan ve sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ryan Babel ve Adriano’yla ilgili olarak kulübün bu 2 futbolcuya da teklifte bulunduğunu söyleyen Ahmet Kavalcı, “Her 2 futbolcunun da sözleşmesinin uzatılması için gerekli teklifler yapıldı. Şu anda Babel ve Adriano’dan, yeni sözleşme teklifimizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Bu konuyla ilgili sezon sonuna kadar gerekenler yapılmış olur” dedi. Kadro dışı kalan ve devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan Tolgay Arslan’la ilgili olarak da açıklama yapan Kavalcı, “Tolgay Arslan bizim futbolcumuz. Şu anda bir yere gitmesi söz konusu değil. Mukavelesi var. Kendisine gelen bir teklif yok. Eğer teklif gelirse de bunu yönetim kurulu değerlendirir, öyle karar verilir” diye konuştu.
ŞAMPİYONLUK...
Trabzonspor maçında özellikle ikinci yarıda takımın çok etkili bir futbol ortaya koyduğunu söyleyen Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, “Basit 2 hatadan 2 gol yedik. Ancak taraftar muhteşemdi ve takımı ateşledi. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Taraftarımızın desteğiyle goller attık. Bir golümüz VAR kararı sonrasında iptal edildi. Bundan kararın ardından biraz bocaladık, o ana kadar olan hızımız kesildi. Ancak sonrasında tekrar iyi oynadık ve eşitliği yakaladık” dedi. Son olarak devre arasında takıma takviyelerin yapılacağını söyleyen Kavalcı, “Hocamızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz ve gerekli mevkiler için isabetli transferler yapılacak. Kimse merak etmesin. Eksik mevkilerimizi tamamlayacağız ve Beşiktaş, şampiyonluğun 1 numaralı adayı olacak” diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!