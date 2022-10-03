Pentagon'dan GKRY ile ortaklık

ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri'nden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ABD Büyükelçisi Marios Lysiotis ile bir araya gelerek, Güney Kıbrıs'ın Ulusal Muhafız Bürosu'nun Devlet Ortaklığı Programı'na katılmak üzere New Jersey Ulusal Muhafızları ile eşleştirildiğini resmen duyurdu.

Bu yeni ortaklık ile New Jersey Ulusal Muhafızlık Bürosu’nun Pentagon'a Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde askeri eğitim vermek için yaptığı başvuru da onaylanmış oldu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada "Bu, Güney Kıbrıs ile Amerika Birleşik Devletleri arasında büyüyen ortaklığı göstermektedir" diye belirtildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunu kaldıran ABD'nin önemli eyaletlerden olan New Jersey Ulusal Muhafızlık Bürosu önce Pentagon'a, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri işbirliği yapmak için başvuruda bulundu.

Pentagon tarafından kabul edilen başvuru sonrası, Senato İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez eyaletteki 7 diğer Kongre üyesi ile beraber, Ulusal Muhafız Bürosu Stratejik Planlar ve Politika Direktörü Tümgeneral Randolph Staudenraus'a mektup yazarak, başvuruyu güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

Mektupta, Ulusal Muhafız Bürosu Devlet Ortaklığı programının, dünya çapında ABD Güvenlik işbirlikleri için önemli bir araç olduğunu, Ulusal Muhafız güçlerinin, dünya genelinde 85 ortaklığı ile 6 coğrafi bölgede bulunduğunun altı çizildi. 20 yıllık ortaklık ile New Jersey Ulusal Muhafız ordusunun Arnavutluk'ta görev yaptığını ve işbirliği sayesinde Arnavutluk'un NATO üyesi olunmasında etken olunduğu, New Jersey Ulusal Muhafız ordusunun ortaklık için Kıbrıs'ı da içerecek şekilde genişletmeye hazır olduğunu vurgulandı.

Mektupta ABD'nin Doğu Akdeniz'de güvenlik çabalarını da destekleyeceği eklenmiş durumda. Mektupta "New Jersey'den Arnavutluk’a rutin olarak KC-135 ve C-32'lerin uçuşu gerçekleşiyor. Arnavutluk’tan da Güney Kıbrıs’a ekstra bir buçuk saatte uçuş gerçekleştirilebilir." denildi.

New Jersey Ulusal Muhafızları'nın, müttefikleri eğitme ve güçlendirmede kararlı olduğunun altı çizilmişti.

ULUSAL MUHAFIZ BİRLİKLERİ

ABD Ordusu altında özel bir birlik olan kara ve hava Ulusal Muhafız Birlikleri, hem federal hem de eyaletler düzeyinde göreve çağırılabiliyor.

Yaklaşık 450 bin civarında olan Ulusal Muhafız askerlerinin eğitimlerini, eğitimini ve rütbe atamasını eyalet yönetimleri yapıyor. Birliklerin bütçesini federal hükümet belirliyor. Eyalet valileri, afetler ve kamu güvenliği için, Ulusal Muhafızları göreve çağırabiliyor. Aynı şekilde Başkanlar da ulusal güvenlik ihtiyaçları durumunda, ülke çapında Ulusa Muhafızları kullanabilir. Ulusal Muhafız Birliği askerlerinin çoğu, yarı zamanlı olarak görev yapıyor. Bu askerler aktif görevde olmadıkları zaman, yıl içinde iki hafta süren ve ayda bir hafta sonu yapılan kamplarda askeri eğitim görüyor.

Ulusal Muhafız birlikleri daha önceden Irak, Afganistan'da görev almış hatta Ukraynalı askerlere eğitim vermişlerdi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.