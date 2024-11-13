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        Pentagon'dan Gazze açıklaması

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ay ABD tarafından İsrail'e gönderilen mektupta Gazze'ye insani yardımların artırılması için verilen 30 günlük sürenin dolması üzerine "bir miktar ilerleme" kaydedildiğini ancak "daha fazlasının yapılması gerektiğini" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 00:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:29
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        Pentagon'dan Gazze açıklaması
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        Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Gazze'deki insani şartların iyileştirilmesi için Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşlarına gönderdiği 13 Ekim tarihli mektupta verilen 30 günlük sürenin dolmasıyla ilgili Ryder, "ABD hükümeti açısından İsrail'in o mektupta belirtilen önlemlerden bazılarını ele almak için adımlar attığına inanıyoruz." dedi.

        Ryder, Gazze'deki insani koşullar konusunda "bir miktar ilerleme" kaydedildiğini öne sürerek, "Ancak daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre; Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceklerini savunan Ryder, "Eğer o mektup gönderilmemiş ve o görüşmeler yapılmamış olsaydı şu anda gördüğümüz ilerlemeyi göremeyecektik." ifadesini kullandı.

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        Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, geçen ay İsrailli mevkidaşlarına Gazze'ye insani yardımların artırılması talebiyle mektup gönderdiği ortaya çıkmıştı.

        13 Ekim tarihli mektupta, İsrail hükümetinden, 30 gün içinde Gazze'deki insani durumu "iyileştirmek için harekete geçmesi" istenmişti.

        Öte yandan, Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, dün düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'ye giren insani yardım, ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmiyor." ifadesini kullanmıştı.

        Dujarric, bu yıl en az yardım girişinin yapıldığı ikinci ayın ekim olduğuna dikkati çekerek, Dünya Gıda Programı'nın Gazze'de yardıma muhtaç insanların sadece yarısına ulaşabildiğini ve İsrail'in yardımları engellemeye devam ettiğini söylemişti.

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        #Son dakika haberler
        #Pentagon
        #ABD
        #gazze
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