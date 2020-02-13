13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Genel olarak boğazda gelişen bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan penisilin Uygun fiyatlı ve iyileştirici özelliğinin çabuk olmasından dolayı oldukça tercih edilen bir ilaçtır. Bazı kişilerde alerjik reaksiyona ve anafilaksiye neden olabilmektedir. İşte penisilin hakkında merak edilenler...
Penisilin alerjisi
Penisilin alerjisi; bağışıklık sisteminin penisiline benzer içerikteki ve penisiline gösterdiği reaksiyondur. Penisilin; genel olarak boğazda gelişen bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılmaktadır. Uygun fiyatlı ve iyileştirici özelliğinin çabuk olmasından dolayı oldukça tercih edilen bir ilaçtır. Bazı kişilerde alerjik reaksiyona ve anafilaksiye neden olabilmektedir.
Kişinin penisilin testi yapmadan kullanmaya başlamasından sonra derisinde kızarıklık ve döküntü meydana geliyorsa mutlaka doktora görünmesi tavsiye edilmektedir. Önemsenmediği takdirde anafilaksi meydana getirerek hayati tehlike oluşturabilmektedir.
Penisilin alerjisinde görülebilecek belirtiler;
• Deride döküntüler oluşması,
• Kızarıklıklar ve kaşıntı,
• Hırıltılı bir şekilde soluma,
• Yüzde, dil veya dudaklarda şişkinlik oluşması şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
Anafilaktik reaksiyonun meydana geldiğini gösteren belirtiler ise;
• Nabzın anormal derecede düşmesi veya yükselmesi,
• Nefes darlığı oluşarak hırıltılı soluk alınması,
• Aniden oluşan baş dönmesi,
• Tansiyonun düşmesi,
• Dil ve yüzde şişme oluşması,
• Bilinç kaybı yaşanması olarak görülmektedir.
Anafilaktik reaksiyonun oluştuğu görüldüğü anda hemen acil servis aranmalı ve kişiye acil müdahale yapılmalıdır. Daha hafif görülen reaksiyonlarda ise; etkiler devam ederken doktora gidilmesi tanı açısından daha sağlıklı olmaktadır.
Penisiline karşı kişinin alerjik reaksiyon göstermesi durumu; bağışıklık sisteminin bu ilacı zararlı olarak algılaması sonucu savunmaya geçmesiyle meydana gelmektedir. Nedeni bu şekilde olduğu bilinirken, neye istinaden farklı farklı kişilerde reaksiyona geçtiği tespit edilememiştir.
Penisiline karşı kişinin alerjisi olup olmadığı yapılan deri testi ile anlaşılmaktadır. Kişinin kolunda belirli bir bölge işaretlenerek, penisilin enjekte edilmektedir. Bir süre sonra enjekte edilen bölgede kızarıklık oluşmaya başlıyorsa, kişinin alerjisi olduğu tespit edilir. Buna yönelik olarak kişinin boğazlarında meydana gelen iltihaplı hastalıklarda; penisiline eş değer içeriği farklı ilaçlar ile tedavi yöntemi tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra penisiline duyarsızlaştırma şeklinde bir yöntem de doktor kontrolünde uygulanabilmektedir. Yöntem ağızdan belirli dozlarda penisilin verilerek, bağışıklık sisteminin penisilin içeriğini tanıması ve alışmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu durum mutlaka hastane ortamında yapılmalıdır. Oluşabilecek bir reaksiyonda acil müdahale hayat kurtarmaktadır.
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