Pendik’te seramik atölyesi yandı: Mahalleli sokağa döküldü

İHA

Olay, gece 23.50 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında Seramik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde gerçekleşti.

İddiaya göre Seramik atölyesinin fırın kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın etrafta bulunun kolilere ve diğer malzemelere sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler mahalle sakinlerini sokağa döktü. Mahalle sakinleri yoğun duman altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Seramik atölyesi olarak kullanılan iş yerinde maddi hasar meydana gelirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Görgü tanığı Dursun Özen, "Seramik atölyesi burası fırın kısmında yangın çıkmış. Kolilere sıçramış yanıyor şimdi. İçerde kimse yok. Mahsur kalan yaralanan, ölen olmadı" dedi.