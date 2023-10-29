Pendikspor'da Halil Akbunar ve İbrahim Akdağ, emniyet görevlileriyle gerginlik yaşadı

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Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe, Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken Pendikspor'da Halil Akbunar ve İbrahim Akdağ ile bir emniyet görevlisi arasında gerginlik yaşandı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre maçın ardından bir Pendikspor taraftarının ters kelepçe ile göz altına alınırken Halil Akbunar ve İbrahim Akdağ bu duruma tepki gösterdi. Emniyet görevlilerin yanında demirleri tekmelediği belirtilen futbolcular ile bir emniyet görevlisi arasında gerginlik yaşandı.

Kısa süreli gerginliğin ardından olaylar yatıştı.