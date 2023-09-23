Pendikspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Pendikspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada orta alandan Lusamba'nın pasında topla buluşan Thuram'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Dituro'da kaldı.
71. dakikada Feghouli'nin rakip yarı alanın ortalarından sol ayağıyla çektiği şutta üst direğe de çarpan top dışarı çıktı.
90+1. dakikada Can Keleş, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Erdem'den seken topa ceza sahası sağ çaprazından Eysseric'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Şener, Cemil Tunç
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Midstjö (İbrahim Akdağ dk. 85), Lusamba (Gökcan Kaya dk. 74), Oscar Romero, Endri Çekiçi (Halil Akbunar dk. 65), Thuram (Görkem Bitin dk. 84)
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Murat Akça, Diaby, Erdem Özgenç, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini (Dresevic dk. 74), Levent Mercan, Sturaro (Feghouli dk. 61), Shukurov, Ryan Mendes, Kerem Atakan Kesgin (Eysseric dk. 74), Güven Yalçın (Can Keleş dk. 46), Lasagna (Serdar Dursun dk. 61)
Yedekler: Emre Bilgin, Darri, Nazım Sangare, Adnan Uğur, Paoletti
Teknik Direktör: Alpaslan Erdem
Goller: Oscar Romero (dk. 45+2 pen.) (Pendikspor), Eysseric (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Feghouli (Fatih Karagümrük)