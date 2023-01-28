Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Gençlerbirliği

Pendikspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında kümede kalma mücadesi veren Gençlerbirliği, Pendikspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Giriş: 28.01.2023 - 21:59 | Güncelleme: ABONE OL
Pendikspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 MAÇ SONUCU
AA

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Gençlerbirliği, Pendikspor'a konuk oldu.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakadaki tek golü 15. dakikada Gençlerbirliği'nden J. Ayovi penaltıdan kaydetti.

Ankara ekibi, bu sonuçla ligde toplamda üçüncü galibiyetini alarak puanını 13'e çıkardı ve kümede kalma umutlarını artırdı.

Play-off hattında yer alan İstanbul ekibi Pendikspor ise 34 puanda kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Nurettin Dinçer Demir

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 62 Erhan Kara), Mesut Özdemir (Dk. 62 Aosman), Ahmed Ildız (Dk. 73 Görkem Bitin), Hasan Kılıç, Kappel (Dk. 90 Gökcan Kaya), Regattin, Thuram (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan)

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Abdullah Durak, Torje (Dk. 66 Enes Keskin), Rodrigues (Dk. 73 Özgür Çek), Mete Kaan Demir (Dk. 66 Gökhan Altıparmak), Rharsalla (Dk. 56 Barış Alıcı), Ayovi (Dk. 73 Doukara)

Gol: Dk. 15 Ayovi (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 56 Ferhat Öztorun, Dk. 78 Burak Öğür (Pendikspor), Dk. 56 Alperen Babacan, Dk. 73 Ayovi, Dk. 90+4 Nurullah Aslan (Gençlerbirliği)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Büyük pişmanlık
Büyük pişmanlık
İran'ın Hoy kentinde deprem
İran'ın Hoy kentinde deprem
Kapalı otoparkta cinayet!
Kapalı otoparkta cinayet!
"150 yıllık tarihimizin seyrini de görme imkanı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.