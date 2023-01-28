Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Gençlerbirliği, Pendikspor'a konuk oldu.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakadaki tek golü 15. dakikada Gençlerbirliği'nden J. Ayovi penaltıdan kaydetti.

Ankara ekibi, bu sonuçla ligde toplamda üçüncü galibiyetini alarak puanını 13'e çıkardı ve kümede kalma umutlarını artırdı.

Play-off hattında yer alan İstanbul ekibi Pendikspor ise 34 puanda kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Nurettin Dinçer Demir

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 62 Erhan Kara), Mesut Özdemir (Dk. 62 Aosman), Ahmed Ildız (Dk. 73 Görkem Bitin), Hasan Kılıç, Kappel (Dk. 90 Gökcan Kaya), Regattin, Thuram (Dk. 90 Oğulcan Çağlayan)

Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Abdullah Durak, Torje (Dk. 66 Enes Keskin), Rodrigues (Dk. 73 Özgür Çek), Mete Kaan Demir (Dk. 66 Gökhan Altıparmak), Rharsalla (Dk. 56 Barış Alıcı), Ayovi (Dk. 73 Doukara)

Gol: Dk. 15 Ayovi (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 56 Ferhat Öztorun, Dk. 78 Burak Öğür (Pendikspor), Dk. 56 Alperen Babacan, Dk. 73 Ayovi, Dk. 90+4 Nurullah Aslan (Gençlerbirliği)