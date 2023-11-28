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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Rüzgar özellikle Megakent'in sahil kesimlerinde etkili oldu. Pendik ilçesi sahilinde de etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sahilde bulunan balıkçı teknelerinden dördü fırtınaya dayanamayarak battı.

Bir balıkçı teknesi ise ipinden kurtularak kayalıklara vurdu. Kayalıklara vuran teknenin parçalandığı gözlendi. Kayalıklara yakın alanda kıyıda bekleyen tekneler ise kuvvetli rüzgarın ve dalgaların dinmesini bekledi.

Olayla ilgili konuşan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Ethem Gürdağ, "Buraya bir barınak yapılacak, yıllardır bekliyoruz. Şu anda dört tane teknemiz battı. Zarar görmeyen teknemiz kalmadı. Teknelerimizin her tarafı kırıldı. Teknelerimiz liman müdürlüğüne kayıtlı, müracaatlarımızı da yaptık. Teknelerimizi marinaya çekiyoruz fakat marina bizi kabul etmiyor. Sabah saatlerinden beri arkadaşlarımızla burada nöbetçiyiz. 4 tane teknemizi açığa aldık. Arkadaşlarımız teknelerini kurtarmaya çalışıyor. Dört tane teknemiz zarar gördü, bir tanesi de benim teknem" dedi.