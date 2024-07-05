Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor.

Bölgede devam eden operasyonlarda 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.