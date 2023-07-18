Pelin Sönmez boşandı
Oyuncu Pelin Sönmez, Cem Candar'dan boşandı. Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi
Giriş: 18.07.2023 - 08:10
- 1
Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar, 2018'de evlenmişti.
- 2
Gözlerden uzak bir hayat süren çift, boşandı.
- 3
Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi.
-
- 4
BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU
Pelin Sönmez, Cem Candar ile evlendiğini, "Kendi özgür iradenizle Cem Candar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? - Evet..." sözleriyle duyurmuştu.
Fotoğraflar: Instagram
- 5
Pelin Sönmez