"SAĞ KULAĞIMIN BÜYÜKLÜĞÜ DE ÖĞRETMENLERİMİN ESERİ"



Eski günleri yâd eden ünlü oyuncu, gönderisine, "Ortaokula başladığım ilk gün… Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok... Özellikle ilk 5 sene… Kulak hâlen büyük! Ciddiyim… Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise; derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti... Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum..." ifadelerini not düştü.