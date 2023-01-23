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Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri - Magazin haberleri

Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyüklüğü öğretmenlerimin eseri

Peker Açıkalın, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak geçmişi andı. Anılarından da bahseden ünlü oyuncu, "Sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok..." dedi

Giriş: 23.01.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1986’da ‘Bir Daha Umut’ adlı sinema filmiyle 23 yaşında kariyerine başlayan Peker Açıkalın, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Birçok projede rol alan Açıkalın, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

  • "SAĞ KULAĞIMIN BÜYÜKLÜĞÜ DE ÖĞRETMENLERİMİN ESERİ"

    Eski günleri yâd eden ünlü oyuncu, gönderisine, "Ortaokula başladığım ilk gün… Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok... Özellikle ilk 5 sene… Kulak hâlen büyük! Ciddiyim… Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise; derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti... Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum..." ifadelerini not düştü.

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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