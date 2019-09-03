Pejmürde ne demek? Pejmürde ne anlama geliyor? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bakan Soylu'nun İmamoğlu'na yönelik sözlerinde geçen "Pejmürde" kelimesini sizler için araştırdık.

PEJMÜRDE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’na ( TDK) göre pejmürde Farsça kökenli olup "eski püskü, yırtık, dağınık ve perişan" anlamına geliyor.