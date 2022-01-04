Ermenistan Bölgesel Gelişim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan, Pegasus'un İstanbul-Erivan uçuşu gerçekleştirebilmek üzere Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi'ne başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Harutyunyan, Ermenistan Devlet Radyosu'na yaptığı açıklamada "Pegasus şubat ayından itibaren haftada 2 uçuş gerçekleştirmek üzere başvuruda bulundu" ifadelerini kullandı. Başvurunun değerlendirmeye alındığını söyleyen Harutyunyan makul bir süre içerisinde karar alınacağını belirtti.