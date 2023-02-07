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Pegasus Hava Yolları, depremden etkilenenler için, deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamının ücretsiz olacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi aktarmasız uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsizdir" denildi.

Açıklamada, ek sefer düzenlenen tüm uçuşların şirketin internet sitesinden ve mobil uygulamasından takip edilerek rezervasyon yapılabileceği kaydedildi.

Pegasus, deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşların tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü de aktardı.

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