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Pegasus deprem bölgesinden çıkış uçuşlarından ücret almayacak

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamının ücretsiz olacağını bildirdi. Buna göre, şirketin, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi aktarmasız uçuşları 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacak

Giriş: 07.02.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
Pegasus deprem bölgesinden çıkış uçuşlarından ücret almayacak
HABERTURK.COM

Pegasus Hava Yolları, depremden etkilenenler için, deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamının ücretsiz olacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi aktarmasız uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsizdir" denildi.

Açıklamada, ek sefer düzenlenen tüm uçuşların şirketin internet sitesinden ve mobil uygulamasından takip edilerek rezervasyon yapılabileceği kaydedildi.

Pegasus, deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşların tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü de aktardı.

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