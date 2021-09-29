MEB ve YÖK arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü'nün güncellendiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" hakkındaki usul ve esasların güncellenerek yürürlüğe girmesi üzerine merak konusu olan pedagojik formasyon ile ilgili detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Pedagojik Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmamış kişilerin eğitim kurumlarında branşlarıyla ilgili öğretmenlik yapabilmeleri için alınması gereken bir eğitim programıdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları lisans bölümü sonrasında Pedagojik Formasyon eğitimi alarak eğitim kurumlarında çalışabilirler.
Bu programda öğrencilere: Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.
PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021 Pedagojik formasyon eğitimi, bu yıl itibariyle başlayacak. Pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmen adaylar atama için başvuru yapabilecek. MEB Pedagojik formasyon başvuruları Ekim ayında başlayacak.
KİMLER PEDAGOJİK FORMASYONA BAŞVURABİLİR?
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Pedagojik Formasyon Usul ve Esaslarına göre, Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler.
YÖK GÜNCELLENEN PEDAGOJİK FORTMASYON USUL VE ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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