Eşi Amina Zephaniah, Benjamin Zephaniah için "Benjamin, gerçek bir öncü ve yenilikçiydi, dünyaya çok şey verdi. Şiir, edebiyat, müzik, televizyon ve radyoyu içeren muhteşem kariyeri sayesinde bize neşeli ve fantastik bir miras bıraktı" yorumunda bulundu.

Zephaniah'ın kurulmasına yardım ettiği Black Writers Loncası da bir açıklama yayınlayarak "Yazarlardan oluşan ailemiz, çok değer verdiğimiz bir dostu ve İngiliz edebiyatının devini kaybetmenin yasını tutuyor. Benjamin dürüst bir adamdı ve değerlerinizi nasıl yaşayacağınızın bir örneğiydi" dedi.

Fotoğraflar: Avalon, AP