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        Haberler Dünyadan 'Peaky Blinders' yıldızı Benjamin Zephaniah hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Benjamin Zephaniah hayatını kaybetti

        Yazar, şair ve 'Peaky Blinders' oyuncusu Benjamin Zephaniah 65 yaşında hayata veda etti. 8 hafta önce oyuncunun beyninde tümör teşhis edilmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:26
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          8 hafta önce beynindeki tümör teşhis edilen yazar, şair ve 'Peaky Blinders' dizinde 'Jeremiah Jesus' karakterine hayat veren Benjamin Zephaniah, 65 yaşında hayatını kaybetti

          Acı haberi Benjamin Zephaniah'nın eşi Amina Zephaniah, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyurdu.

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          Açıklamada "Baştan sona kadar onun yanında oldum ve son nefesini verirken de yanındaydım. Sizi şok edeceğini biliyorum ama Benjamin'i erken saatlerde kaybettik" ifadelerine yer verildi.

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          BENJAMIN ZEPHANIAH HAKKINDA

          Birmingham'daki Handsworth'te doğup büyüyen Benjamin Zephaniah, 22 yaşında Londra'ya taşınmış ve ilk kitabı Pen Rhythim'i yayınlamıştı.

          Çalışmaları büyük ölçüde kökenlerinin olduğu Jamaika'dan etkilendi. Kalemi kuvvetlenirken Dub Poetry'yle İngiltere'de büyük bir itibar kazandı.

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          Benjamin Zephaniah, çocuklar için yazdığı şiirlerin yanı sıra 5 de roman yayınladı. Zephaniah yazarlığının yanı sıra oyuncuydu. 2013 - 2022 arasında BBC'de yayınlanan drama dizisi 'Peaky Blinders'ta rol aldı.

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          Eşi Amina Zephaniah, Benjamin Zephaniah için "Benjamin, gerçek bir öncü ve yenilikçiydi, dünyaya çok şey verdi. Şiir, edebiyat, müzik, televizyon ve radyoyu içeren muhteşem kariyeri sayesinde bize neşeli ve fantastik bir miras bıraktı" yorumunda bulundu.

          Zephaniah'ın kurulmasına yardım ettiği Black Writers Loncası da bir açıklama yayınlayarak "Yazarlardan oluşan ailemiz, çok değer verdiğimiz bir dostu ve İngiliz edebiyatının devini kaybetmenin yasını tutuyor. Benjamin dürüst bir adamdı ve değerlerinizi nasıl yaşayacağınızın bir örneğiydi" dedi.

          Fotoğraflar: Avalon, AP

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