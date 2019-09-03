03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mobil uygulama pazarının dünyadaki en büyük oyuncuları arasında bulunan Peak, büyüklüğü 100 milyar doları aşan pazardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Şirketin imzasını taşıyan mobil oyunlardan Toon Blast, Amerika ve Avrupa’dan sonra şimdi de Japonya’da en çok indirilen oyunlar sıralamasında birinciliğe yükseldi. Peak, Japonya pazarındaki bu gelişmeyi “Birinciliğe koniçiva*” (*Japonca, ‘merhaba’) diyerek duyurdu.
Japonya’nın Çin ve ABD’nin ardından dünyanın en büyük üçüncü mobil uygulama pazarı konumunda bulunduğunu söyleyen Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, Peak’in mobil uygulamalardan en çok gelir elde eden şirketler sıralamasında dünyada 26’ncı sırada yer aldığını söyledi.
ZYNGA’YA 100 MİLYON DOLARLIK SATIŞ
2010 yılında İstanbul’da kurulan Peak, kart ve okey oyunları geliştiren bölümünü 2017 yılında 100 milyon dolara Zynga’ya satmıştı.
Bu satışla birlikte Peak, dünya genelinde mobil uygulamalar üzerinden en fazla gelir elde eden şirketler listesine girmişti. Peak şu anda da Toon Blast’ın yanısıra Toy Blast oyunu ile dünyanın önde gelen oyun pazarlarına odaklanıyor.
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