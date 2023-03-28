PCT Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? PCT Düşüklüğü Belirtileri

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PCT, vücutta herhangi bir enfeksiyonun var olup olmadığını gösteren bir testtir. Aynı zamanda bakteriyel enfeksiyon şüphelerinde de sıklıkla PCT testlerine başvurulur. Yaygın adıyla kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsis, tekli veya çoklu organ yetmezliğine sebep olarak hayati bir risk oluşturabilir. Bunun sonuncunda enfeksiyona neden olan bakteriler kana karışabilir. İşte tam da bu durumda basit bir kan testi olan PCT testiyle bakteriyel enfeksiyonların kana karışıp karışmadığı veya ne kadar karıştığı anlaşılabilir. Peki PCT normal değeri kaç olmalı? PCT düşüklüğü belirtileri nelerdir?

PCT nedir?

PCT (Prokalsitonin), kalsitonin adı verilen bir hormonun öncül maddesi olan bir peptittir. Peptit, antibakteriyel özelliğe sahip olan ve iltihap önleyici bir amino asittir. PCT, bakteriyel enfeksiyonlar sırasında vücutta artan miktarda üretilir ve bu nedenle, özellikle ciddi bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsis durumlarında inflamasyonun bir göstergesi olarak kullanılır. PCT düzeyleri, enfeksiyonun şiddetini ve tedavi sürecini izlemek için kullanılabilir.

PCT normal değeri kaç olmalı?

Sağlıklı bireylerde PCT düzeyleri oldukça düşüktür. Genellikle, normal PCT değeri 0,1 ng/mL'nin altında kabul edilir. Ancak, laboratuvarlar arasında farklılıklar olabileceği için normal değerler laboratuvara ve kullanılan test yöntemine bağlı olarak değişebilir.

PCT düşüklüğü kanser belirtisi mi?

PCT düşüklüğü, kanser belirtisi olarak kabul edilmez. PCT'nin esas amacı, bakteriyel enfeksiyonların teşhis ve takibinde kullanılmasıdır. PCT düzeyleri, viral enfeksiyonlarda önemli ölçüde yükselmez. Bunun yanında PCT düzeyleri kanserli hastalarda spesifik bir yükselme göstermez.

PCT düşüklüğü?

PCT düşüklüğü, kandaki PCT seviyelerinin normal değerlerin altında olduğu durumu ifade eder. PCT düşüklüğü, sağlıklı bireylerde beklenen bir durumdur. Bir diğer ifadeyle PCT seviyeleri bakteriyel enfeksiyon olmaksızın düşük olmalıdır.

PCT düşüklüğü belirtileri?

PCT düşüklüğünün özel belirtileri yoktur. Düşük PCT seviyeleri sağlıklı bireylerde normaldir. PCT seviyelerindeki yükseliş, bakteriyel enfeksiyonların belirtileri ile ilişkilendirilebilir. Bu belirtiler şunları içerebilir:

Ateş

Titreme ve üşüme

Hızlı kalp atışı

Hızlı ve derin nefes alma

Baş ağrısı

Döküntüler veya kızarıklık



PCT düşüklüğü neden olur?

PCT düşüklüğünün nedenleri şunlardır:

Sağlıklı bireylerde, PCT seviyeleri doğal olarak düşüktür.

Tedavi altındaki bakteriyel enfeksiyonlar, uygun tedaviyle PCT seviyelerinin düşmesine neden olabilir.

Viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlarla karşılaştırıldığında PCT seviyelerinde önemli bir artışa neden olmaz. Bu nedenle, viral enfeksiyonlar da düşük PCT seviyelerine yol açabilir.

PCT düşüklüğü ne demek?

PCT düşüklüğü, kandaki prokalsitonin seviyelerinin normal değerlerin altında olduğunu gösterir. Sağlıklı bireylerde düşük PCT seviyelerinin normal olduğunu ve aslında vücutta bakteriyel enfeksiyon olmadığını yukarıda ifade ettik. PCT düşüklüğü, bakteriyel enfeksiyon riskinin düşük olduğu anlamına gelir ve tedavi sürecinde enfeksiyonun kontrol altına alındığını gösterebilir.

Sonuç olarak, PCT düşüklüğü sağlıklı bireylerde normaldir ve bakteriyel enfeksiyonun olmadığını gösterir. PCT seviyeleri, özellikle ciddi bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsis durumlarında inflamasyonun bir göstergesi olarak kullanılır. PCT düşüklüğü kanser belirtisi değildir ve PCT seviyelerinin takip edilmesi, enfeksiyonun şiddetini ve tedavi sürecini izlemek için önemlidir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk