Aşılanma da arttı izleyici sayısı da 0:00 / 0:00

Aşı olmayanlara yönelik zorunlu PCR testi uygulamasının başlamasından itibaren aşılanma oranı arttı. Uygulamanın başladığı 6 Eylül'deki aşılanma oranlarında 1. dozda % 125.61, 2.dozda % 131.75 ve 3.dozda % 14.62'lik artış görüldü. Uygulamanın başladığı hafta sinemaya gitme oranı, bir hafta öncesine oranla arttı. Uygulamanın başladığı 3 - 9 Eylül aralığında izleyici sayısı % 20.1 arttı. Ne var ki zorunlu PCR testi uygulamasının başlanmasından önceki hafta sonunun gişe rakamları da 3 - 9 Eylül aralığında yer aldığı için PCR testinin izleyici sayısına etkisini tam olarak ölçmek için bir hafta daha beklemek gerekecek

İçişleri Bakanlığı'nın 21 Ağustos'ta yayımladığı 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi doğrultusunda kültürel, sanatsal faaliyetlere katılacak ve şehirlerarası yolculuklarda toplu ulaşım araçlarını kullanacak aşısız kişilerden PCR testinin istenmesine 6 Eylül'den itibaren başlandı.

Peki PCR testinin zorunlu olması, kişileri aşı olmaya ne ölçüde yönlendirdi? PCR testinin zorunlu olmadığı günlerde kaç kişi aşı oluyordu? Zorunluluğun başladığı 6 Eylül'den itibaren aşılanma sayısı arttı mı?

6 Eylül'den itibaren aşılanma sayısı da PCR testi sayısı da arttı.

1 Eylül'den itibaren günlük PCR testi sayıları şöyle;

Zorunlu PCR testinin uygulanmaya başladığı gün aşılanma sayısında bir hayli artış görüldü. Öyle ki 6 Eylül'deki birinci doz aşılanma sayısı, bir önceki güne oranla % 125.61 arttı.

Uygulamaya başlamadan önceki 4 günün aşılanma sayıları şöyle;

* Yüzdelik hesaplar, bir gün öncesinin aşılanma sayılarına göre yapıldı.



PCR testi uygulamasının başladığı gün aşılanma sayısı yüksek seviyeye ulaştı. Sonraki günlerde aşılanma sayıları, 6 Eylül'e oranla düşse de, yine de PCR testinin zorunlu olmadığı günlere oranla yüksek seviyede.

Aşılanma sayıları artarken aşı olmayanlardan negatif sonuçlu PCR testlerinin istendiği sinemalarda son gişe rakamları ne oldu?

Ağustosta, temmuza oranla izleyici sayısında her hafta kabul edilebilecek ölçüde düşüş yaşanmıştı. Zorunlu PCR testi uygulamasının henüz başlamadığı ağustos ayının gişe rakamları şu şekildeydi;

6 - 12 AĞUSTOS

Film Sayısı: 41

İzleyici Sayısı: 299.067

Film Başına İzleyici Sayısı: 7.294

Hasılat: 6.640.706 TL

Film Başına Hasılat: 161.968 TL

13 - 19 AĞUSTOS

Film Sayısı: 41

İzleyici Sayısı: 292.753

Film Başına İzleyici Sayısı: 7.140

Hasılat: 6.685.515 TL

Film Başına Hasılat: 163.061 TL

Azalma: (% 2.11)

20 - 26 AĞUSTOS

Film Sayısı: 47

İzleyici Sayısı: 271.215

Film Başına İzleyici Sayısı: 5.770

Hasılat: 6.179.742 TL

Film Başına Hasılat: 131.483 TL

Azalma: (% 7.35)

27 AĞUSTOS - 2 EYLÜL

Film Sayısı: 41

İzleyici Sayısı: 226.843

Film Başına İzleyici Sayısı: 5.532

Hasılat: 5.212.641 TL

Film Başına Hasılat: 127.137 TL

Azalma: (% 16.36)

Uygulamaya başlandıktan sonra sinemaya gitme oranı hangi düzeyde gerçekleşti?



Zorunlu PCR testinden dolayı izleyici sayasında azalma beklenirken uygulamanın tam tersi bir durum yaşandı. Uygulamanın başladığı hafta izleyici sayısı, % 20.1 arttı. Zorunlu PCR testinin başlamadan önce hafta sonunun gişe rakamları da 3 - 9 Eylül aralığında yer aldığı için PCR testinin izleyici sayısına ne ölçüde etkide bulunduğu tam olarak önümüzdeki hafta netleşecek.

3 - 9 EYLÜL

Film Sayısı: 50

İzleyici Sayısı: 272.392

Film Başına İzleyici Sayısı: 5.447

Hasılat: 6.505.107 TL

Film Başına Hasılat: 130.102 TL

Artış: % 20.1