Pazarama ve İmeceMobil'den işbirliği

Tarım teknolojileri alanında faaliyet gösteren İmeceMobil, daha önce sunduğu Tarım ve Finans modülünün ardından şimdi de Pazarama iş birliğiyle çiftçilerin ihtiyaçlarına özel olarak hizmet veren online pazaryeri Market modülünü hayata geçirdi. 28 Nisan itibarıyla kullanıcılara sunulan İmeceMobil Market, tarım üreticilerinin tohumdan gübreye, yemden tarımsal ekipman ve teknoloji ürünlerine kadar ihtiyaç duyduğu çok sayıda ürünü tarım kartlarına özel vade avantajlarıyla online olarak satın almasına imkân tanıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Pazarama, bu projede sadece altyapı sağlayıcısı olarak değil, aynı zamanda müşteri hizmetleri, satıcı yönetimi, operasyonel süreçler ve kullanıcı deneyimi konularında da uçtan uca destek verdi. Bu kapsamda geliştirilen başlıca özellikler arasında; konuma göre ürün listeleme, çoklu teslimat seçenekleri, bölgeye özel minimum sipariş tutarı belirleme ve tarım kartı entegrasyonu yer alıyor.

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İmeceMobil Market, hâlihazırda 300 binden fazla kullanıcısı bulunan İmeceMobil uygulaması içinde yer alıyor. Bu sayede, tarımsal üreticiler dijital pazaryerine doğrudan erişim sağlayabiliyor; satıcılar ise geniş kullanıcı tabanına ulaşma fırsatı elde ediyor. Pazarama'nın sunduğu altyapı sayesinde satıcılar da kolaylıkla mağaza açabiliyor, ürünlerini ülke çapında farklı teslimat seçenekleriyle sunabiliyor.

Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Pazarama olarak e-ticaret alanında her geçen gün geliştirdiğimiz altyapımız ve yeteneklerimizi sadece kendi uygulamalarımızda değil, aynı zamanda farklı sektörlerin özgün ihtiyaçlarına da çözümler sunabilecek şekilde dönüştürüyoruz. Marketplace as a Service olarak tanımlayabileceğimiz bu çözüm altında, tasarım, sipariş yönetimi, lojistik, ödeme altyapısı, satıcı yönetimi ve uçtan uca tüm operasyonel süreçlerin gerçekleştirilmesi gibi çok geniş hizmet başlıkları bulunuyor. İmeceMobil ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, Pazarama teknolojisinin tarım sektörüne nasıl değer kattığının somut bir göstergesi oldu. Çiftçilerin ve üreticilerin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren İmeceMobil Market'in hayata geçmesinde rol almaktan gurur duyuyoruz. Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki olan iki yerli ve milli şirketin bu güç birliği, ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna katkı sunarken aynı zamanda tarım sektörüne yönelik sürdürülebilir çözümler üretme hedefimizi de destekliyor. İmeceMobil ile olan iş birliğimizi gelecekte daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." dedi.

İmeceMobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam konuya ilişkin açıklamasında uygulamanın İş Bankası'nın tarıma verdiği desteğin güzel bir yansıması olduğunu, sektör paydaşlarının tarım için her şeye ulaşabileceği dijital tarım platformu olma yolunda ilerlediklerinin altını çizerek şöyle konuştu: "İmeceMobil'e getirdiğimiz yeniliklerle tarımı, teknolojiyi ve finansı bir araya getiren çözümlerle tarım üreticilerinin hayatını kolaylaştırmaya, onlara destek olmaya devam ediyoruz. İş Bankası'nın elektronik ticaret alanındaki iştiraki Pazarama'nın teknolojik alt yapı desteği ile İmeceMobil uygulamasında Market modülümüzü hayata geçirerek tarım sektörüne özel çözümler sunan elektronik ticaret platformunu hizmete açtık. Tarım üreticilerinin ihtiyaçlarına özel ürünlerin yer aldığı online pazaryeri İmece Market'te tarım kartlarının sunduğu vade avantajı ile online alışveriş imkanının yanı sıra mağazadan teslim, kargo ve satıcı nakliyesi olmak üzere farklı teslimat seçenekleri ile Ülkemizin dört bir yanındaki tarım üreticilerini ve İmece Market'te mağaza açan satıcıları buluşturuyoruz." dedi.