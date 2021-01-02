Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bir yandan Mason locası buluşmaları, bir yandan Sultan Abdülhamid'e suikast girişimi... TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisi 132. bölümüyle dün akşam ekrandaydı. Payitaht Abdülhamid 132. bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 133. bölüm fragmanı izle

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 133. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 132. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük Mason Locası unvanı ile toplanan masonlara Karaso’nun bir sürprizi vardır. Abdülhamid suikast ile karşı karşıya gelir. Karaso, aynı zamanda mason kardeşlerine bir mesaj verme niyetindedir. Karekin’in tren meselesinde Eşref’e karşı hazırlıklı gelmesi okları Tatavlalı’ya yöneltir. Tatavlalı Mika’dan, Eşref’in oğlu Ali Osman’a dair yeni bir emir alır.



Saliha’nın gerçekten hastalanması Aliye ve Naime’nin planını alt üst eder. Görünenin arkasında başka bir tertip olduğunu anlayan Emsal Saliha’yı uyarır. Naime’nin gerçek yüzünü öğrenen Saliha, harekete geçer. Fatma kardeşinin hala Stefano’yla görüştüğünü görünce bir kez daha Stefano’nun karşısına çıkar. İkilinin tartışmasına müdahil olan kişi her ikisi için de sürpriz olur.