Payitaht "Abdülhamid" dizisi 124. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 125. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 124. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kâtibin çantasından çıkan not ile beraber mason Paşa konusunda deliller bir kez daha Ahmet Paşa’yı gösterir. Zülüflü’nün beyanatlarına istinaden Abdülhamid oyununu oynamaya devam eder. Sultan Abdülhamid, Ahmet Paşa’nın ihanetinde artık kesin deliller aramaktadır. Masonların toplanmasına müsaade edecek olan Sultan, toplantıya katılan Paşanın Ahmet Paşa olup olmadığını görmek ister. Toplantıya baskın verilmesini emreden Padişah, hem hain Paşayı bulmak hem de masonları açığa çıkarmak istemektedir.

Konstantinapol şirketi üzerinden Leon’un izini bulan Eşref Azizler, Leon üzerinden amele cemiyetinin ele geçirilmek istendiğini fark ederler. Eşref Aziz yapılan bu planı onların oyununa göre oynamak ister. Leon Payitaht’ta bahisler üzerinden işçileri ve insanları borçlandırmaktadır. Leon’a dur diyecek olan ise Eşref Aziz’dir. Dövüşmekte mahir olan Kaşgarlı Nadir Bey ringe çıkar, böylelikle Eşref Aziz bahisler üzerinden yaptıkları tertibatları bozmayı amaçlar.

Fatma kardeşi Aliye’nin büyük bir hata yapmasını engeller ama Bidar Sultan’ın gözünden kaçmayı başaramaz. Bidar ispat edemese de Fatma’nın hain olduğuna emindir. Bunu ispatlayan delili de sonunda bulur. Stefano’nun Fatma’ya verdiği raporlar Bidar’ın eline geçer. Stefona da Fatma’ya Abdülhamid’in karşısında kurdukları cepheye katılmasını teklif eder.

Fatma bu teklifi kabul edecek mi?

Bidar Sultan sonunda Fatma’nın ihanetini ortaya çıkarabilecek mi? Abdülhamid masonların yüzündeki maskeleri düşürüp, aradığı hain Paşayı bulabilecek mi?

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 125. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...