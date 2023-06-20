Yaşamını yitirdi

Oyuncu Paxton Whitehead'den acı haber geldi. Whitehead, 85 yaşında hayata veda etti. Ağırlıklı olarak Broadway'de boy gösteren ancak kamuoyunun 'Friends' adlı diziyle tanıdığı Paxton Whitehead'in vefatını oğlu Charles Whitehead duyurdu.

Whitehead, ayrıca 'Frasier', 'Caroline in the City', 'Ellen', '3rd Rock from the Sun', 'The Drew Carey Show' ve 'Mad About You' gibi dizilerde de boy göstermişti.