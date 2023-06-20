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Haberler Dünyadan Paxton Whitehead yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

Paxton Whitehead yaşamını yitirdi

Oyuncu Paxton Whitehead'in 85 yaşında vefat ettiği duyuruldu. Acı haberi aktörün oğlu Charles Whitehead açıkladı

Giriş: 20.06.2023 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
Paxton Whitehead yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

Oyuncu Paxton Whitehead'den acı haber geldi. Whitehead, 85 yaşında hayata veda etti. Ağırlıklı olarak Broadway'de boy gösteren ancak kamuoyunun 'Friends' adlı diziyle tanıdığı Paxton Whitehead'in vefatını oğlu Charles Whitehead duyurdu.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

Charles Whitehead, 'Friends'te Jennifer Aniston'ın canlandırdığı 'Rachel Green' karakterinin 'Bloomingdale'deki patronu 'Mr. Waltham'e hayat vermişti.

Whitehead, ayrıca 'Frasier', 'Caroline in the City', 'Ellen', '3rd Rock from the Sun', 'The Drew Carey Show' ve 'Mad About You' gibi dizilerde de boy göstermişti.

Fotoğraflar: AP, Avalon

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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