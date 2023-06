Yaşamını yitirdi

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

Charles Whitehead, 'Friends'te Jennifer Aniston'ın canlandırdığı 'Rachel Green' karakterinin 'Bloomingdale'deki patronu 'Mr. Waltham'e hayat vermişti.

Whitehead, ayrıca 'Frasier', 'Caroline in the City', 'Ellen', '3rd Rock from the Sun', 'The Drew Carey Show' ve 'Mad About You' gibi dizilerde de boy göstermişti.

Fotoğraflar: AP, Avalon