Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İtalya

Paul Pogba yeniden sakatlandı!

Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra geçtiğimiz hafta sahalara geri dönen Juventuslu yıldız Paul Pogba yeniden sakatlandı. Antrenman sırasında sakatlık geçiren Fransız futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Giriş: 13.03.2023 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Paul Pogba yeniden sakatlandı!
AA

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, antrenman sırasında sakatlandı.

Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Juventus formasıyla sadece 35 dakika sahada kalabilen orta saha oyuncusu, aynı şanssızlığı bir kez daha yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sahalara dönmek için antrenmanlarını sürdüren Pogba'nın, sağ uyluk kaslarında gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlerde, frikik çalışması sırasında sakatlanan Fransız yıldızın, sahalardan 20 ile 30 gün arasında uzak kalabileceği ifade edildi.

Juventus'un geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Freiburg ile oynadığı maç öncesinde Paul Pogba, bu kez disiplin sorunuyla gündeme gelmişti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Massimiliano Allegri, İtalya basınına yaptığı açıklamada, Pogba'nın maçtan önceki gün düzenlenen takım toplantısına mazeretsiz geç kalması nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıklanmıştı.

Fransa Milli Takımı'nda 91 maçta 11 gole imza atan Pogba, sezon başında Manchester United'dan Juventus'a bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yürüyerek Kapadokya
Yürüyerek Kapadokya
Ü harfiyle başlayan hayvan isimleri
Ü harfiyle başlayan hayvan isimleri
U harfiyle başlayan hayvan isimleri
U harfiyle başlayan hayvan isimleri
Ramazanda kaç gün oruç tutulur?
Ramazanda kaç gün oruç tutulur?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.