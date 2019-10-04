Patlıcan musakka tarifi, nasıl yapılır?

Patlıcan musakka; patlıcanın en çok uyduğu ve lezzetinin tam oturduğu bir yemeğidir. O patlıcanların içine çektiği yağı nasıl da lezzetine katıyor? Bir de yanında pilav ve cacık da varsa artık o sofradan kalkılmaz.

Patlıcan Musakka Tarifi Malzemeleri:

4-5 patlıcan

250 gram kıyma

1 kuru soğan

2 domates

2 sivri biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Maydanoz

2 çay bardağı salçalı su

Sıvı yağ

Patlıcan Musakka Tarifi Hazırlanması: