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        Haberler Gündem Güncel Karabük'te patlayan kalorifer kazanı evi kül etti! - Güncel haberler

        Patlayan kalorifer kazanı iki katlı ahşap evi kül etti

        Karabük'te iki katlı bir ev, patlayan kalorifer kazanı nedeniyle alevlere teslim oldu. Müdahale sırasında bir itfaiye erinin yaralandığı yangında ev küle döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:02
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        Patlayan kalorifer kazanı evi kül etti!
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde iki katlı ahşap ev, kalorifer kazanının patlaması sonucu alev alev yanarak küle dönerken, yangını söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri de yaralandı.

        İHA'nın haberine göre olay ilçeye bağlı Yazıköy Köyünde meydana geldi. Recep Karakaş (72) isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde, kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı.

        BİR İTFAİYE ERİ YARALANDI

        Alevler kısa sürede tüm evi sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan ev kül olurken, yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Ulaş Elieyioğlu'nun sol bacağı ve ellerinde yanıklar oluştu.

        Elieyioğlu'na ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparken yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Karabük
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