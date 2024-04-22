PATISWISS CEO'SU YILDIZ İSTİFA ETTİ!

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya hesabından istifa kararını duyurdu ve şu sözlere yer verdi;

Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliği savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabnın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.

Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir. Saygılarımla Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu