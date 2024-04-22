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        Haberler Gündem Patiswiss CEO'luğundan istifa eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

        Patiswiss CEO'luğundan istifa eden Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir?

        Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 14:37 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:38
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        • 1

          Sosyal medyada bir kullanıcının Patiswiss marka çikolatanın küflendiğini söylemesi üzerine Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, kullanıcıya verdiği cevap ile gündeme gelmişti. Bu olaydan sonra başka bir gelişme daha yaşandı ve Yıldız, sosyal medya hesabından CEO'luk görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? İşte, detaylar...

        • 2

          ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU KİMDİR?

          Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, kariyerine Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olarak başladı. Yıldız, önce Ankara'da 200 metrekarelik bir pastaneyi satın aldı ardından Patiswiss markasını kurdu. Patiswiss, hem Türkiye'de hem de 35 farklı ülkede satış yapıyor. Yıldız, Sinan Tunaoğlu ile evli.

        • 3

          PATISWISS CEO'SU YILDIZ İSTİFA ETTİ!

          Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya hesabından istifa kararını duyurdu ve şu sözlere yer verdi;

          Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliği savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabnın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.

          Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

          Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir. Saygılarımla Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu

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