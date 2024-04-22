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        Haberler Gündem 23 Nisan Salı günü toplu taşımalar ücretsiz mi? Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de metro, otobüs ulaşım bedava mı olacak?

        23 Nisan Salı günü toplu taşımalar ücretsiz mi? Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım bedava mı?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de ülkemizde büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan bu günde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul için 23 Nisan'da toplu taşımalar ücretsiz mi sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 23.04.2024 - 00:25
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        • 1

          Her sene olduğu gibi bu sene de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Diğer bayram ve resmi tatillerde uygulanan ücretsiz ulaşım uygulamasının bugün de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

        • 2

          23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen bayram resmi tatil takviminde yer alıyor.

          23 Nisan'da toplu taşımalar yurt genelinde ücretsiz olacak.

        • 3

          2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

          23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

          19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

          15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

          15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

          30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

          29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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