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Osmaniye'de patisi kesilen kediyle ilgili inanılmaz şüphe!

Osmaniye'de bir sokak kedisi, patisi kesik halde bulundu. Kediyi tedavi eden Veteriner hekim Ali Laçinbala ise, "Simetrik şekilde kesilmiş. Bu yaralanmada büyü şüphesi var" ifadelerini kullandı

Giriş: 27.01.2023 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
Patisi kesilen kediyle ilgili inanılmaz şüphe!
Patisi kesilen kediyle ilgili inanılmaz şüphe!
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DHA

Osmaniye'de, sol arka patisi kesik halde bulunan sokak kedisi tedaviye alındı. Veteriner hekim Ali Laçinbala, 1 yaşında olduğu tahmin edilen kedinin ayağının keskin cisimle koptuğunu belirterek, "Simetrik şekilde kesilmiş. Bu yaralanmada büyü şüphesi var" dedi.

DHA'da yer alan habere göre kentte yaşayan Gülnur Dönmez, bahçesindeki ağaçları budarken patisi kesik kediyle karşılaştı. Kediyi sahiplenen Dönmez, tedavisi için ilçedeki veteriner hekime götürüp, ardından Osmaniye'deki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iletişime geçti.

G&uuml;lnur D&ouml;nmez
Gülnur Dönmez

Dönmez, 40 kilometre yol kat edip Osmaniye'ye götürdüğü kediyi tedavi ettirerek, "Bahçe budaması yaparken bu kedi bize sığındı. Kedinin ayağının kesik olduğunu gördük. Büyüden dolayı kesildiğini düşündük, kedi patileriyle büyü yapıyorlarmış, bu çok kötü bir şey. Kedimizi alıp Bahçe ilçemizdeki veterinere götürdük. Oradan da Osmaniye'deki HAYTAP Tedavi Merkezi'ne getirdik. Tedavisine başlandı" dedi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Veteriner hekim Ali Laçinbala, 1 yaşında olduğu tahmin edilen kedinin tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Kedimizin sol arka ayağında tarsal eklemlerde kesici cisimle simetrik şekilde kesilmiş bir açık yarası vardı. Patiyi bir nebze olsun kurtarabilmek amacıyla tarsal kemiklerden ampute etmek zorunda kaldık. Sağlık durumu iyi. Bu yaralanmayla alakalı büyü şüphesi var. Havalarımız da soğudu. Sahipsiz sokak canlarının birçoğu yazın güneş ve sıcaktan, kışın yağmur ve soğuktan kaçınmak için araç altlarına girmektedirler. Bu canımız soğuktan kaçınmak için bir araç motoruna girmiş olabilir ve marş basıldığında uzuvları kesilebiliyor. Lütfen şu soğuk günlerde ve yazın sıcak günlerinde araçlara binerken kaputa vurun, kornaya basın. Eğer araç altında bir kedi varsa veya köpek varsa hem ezilmekten kurtulsun, hem de sizler de vicdan azabından kurtulun" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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