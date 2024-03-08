Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.054,18 %3,54
        DOLAR 31,9535 %0,19
        EURO 35,0219 %0,07
        ALTIN 2.220,65 %0,61
        FAİZ 48,01 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,09 %0,82
        BITCOIN 67.491,00 %0,24
        GBP/TRY 40,9547 %0,10
        EUR/USD 1,0947 %0,00
        BRENT 83,53 %0,69
        ÇEYREK ALTIN 3.630,76 %0,61
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Patent başvuruları dünyada düşerken Türkiye'de arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Patent başvuruları dünyada düşerken Türkiye'de arttı

        Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), artan ekonomik belirsizlik nedeniyle patent başvurularının 2023'te yaklaşık yüzde 1,8 azaldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 08:57 Güncelleme: 08.03.2024 - 08:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patent başvuruları dünyada düşerken Türkiye'de arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), 2023 yılına ilişkin uluslararası patent, marka ve tasarım başvuru istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, uluslararası patent başvuruları (PCT) 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşüşle 272 bin 600’a geriledi.

        Patent başvurularında geçen yıl artan ekonomik belirsizlik nedeniyle 14 yılın ardından ilk kez azalış görülmesi dikkati çekti.

        2022'ye göre yüzde 0,6'lık düşüşle 69 bin 610 patent başvurusu yapılan Çin, en çok başvuru yapılan ülke olmayı sürdürdü. Çin'de 2002'den bu yana patent başvurularında yıllık bazda ilk kez düşüş yaşandı.

        REKLAM

        ABD ise 55 bin 678 başvuruyla ikinci sırada yer aldı ancak 2022'ye göre bu ülkeden yapılan başvurularda yüzde 5,3'lük azalma oldu.

        TÜRKİYE'DE BAŞVURULAR 3 YILDIR ARTIYOR

        Patent başvurularında on yıldan uzun süredir görülmeyen bir düşüş yaşanmasına rağmen, Hindistan, Türkiye ve Güney Kore, başvurularda üst üste 3 yıl yaşanan artışla öne çıktı.

        2023'te en fazla patent başvurusu yapılan 15 ülke arasında yer alan Hindistan'da yüzde 44,6 ve Türkiye'de yüzde 8,5'lik artış yaşanırken, başvurularda en hızlı büyüme görüldü.

        Söz konusu başvurularda, Hollanda yüzde 5,8, Fransa yüzde 2 ve Kore Cumhuriyeti'nde ise yüzde 1,2'lik artış yaşandı.

        Türkiye'de 2022'de 1771 uluslararası patent başvurusu yapılırken, 2023'te bu sayı 1921'e yükseldi. Söz konusu başvurularla Türkiye, patent başvurularında 14. sırada yer aldı.

        Çin merkezli Huawei, Kore Cumhuriyeti'nden Samsung ve ABD'li Qualcomm, 2023'te WIPO'nun uluslararası patent sisteminin en büyük kullanıcıları oldu.

        REKLAM

        Raporda görüşlerine yer verilen WIPO Genel Direktörü Daren Tang, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizliklerin 2023'te inovasyon faaliyetlerine gölge düşürdüğünü belirtti.

        Tang, 2024 yılı için enflasyon oranı tahminlerinde yaşanan düşüşün yanı sıra Hindistan, Güneydoğu Asya ve diğer etkin bölgelerde daha fazla iş güveni ve inovasyon yatırımlarının ekonomide toparlanmaya zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

        Patent başvurularındaki düşüşün kısa vadeli olduğuna işaret eden Tang, "Uzun vadeli eğilimler, fikri mülkiyet kullanımının giderek küreselleşen, dijitalleşen bir ekonomide istikrarlı bir şekilde arttığını ve dünya genelindeki ekonomiler geliştikçe tüm dünyaya yayıldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Belçika'da Fener destanı!
        Belçika'da Fener destanı!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Rupert Murdock nişanlandı
        Rupert Murdock nişanlandı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İsmail Kartal: Ülke puanı için önemli!
        İsmail Kartal: Ülke puanı için önemli!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Habertürk Anasayfa