Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Patatesli Börek Tarifi Ve Yapılışı: Patatesli Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Patatesli Börek Tarifi Ve Yapılışı: Patatesli Börek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Patatesli börek, iç harcıyla doyurucu, dışındaki çıtır yufkasıyla da lezzetli bir tarif olarak sofralarımızda özel bir yere sahiptir. Hem pratik yapımı hem de her damak zevkine hitap eden lezzetiyle kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her öğünde tercih edilebilir. Peki, patatesli börek nasıl yapılır ve malzemeler neler? İşte adım adım patatesli börek tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Patatesli Börek Tarifi Ve Yapılışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Patatesli Börek Tarifi

        Patatesli börek, genellikle hazır yufkayla yapılır ve iç harcı patates, soğan, baharatlarla zenginleştirilir. Fırında pişirildiğinde çıtır bir doku elde edilir, tavada veya yağda kızartıldığında ise daha yumuşak ve lezzetli bir alternatif sunar. Hem pratik hem de lezzetli olan bu börek, herkesin favorisi olabilir.

        Patatesli Börek Malzemeleri

        Böreğin Hazırlanması İçin:

        - 4 adet hazır yufka

        - 1 çay bardağı sıvı yağ

        - 1 çay bardağı süt

        - 1 adet yumurta (sos için, sarısı üzerine sürülecek)

        - 1 çay bardağı yoğurt

        İç Harcı İçin:

        - 4-5 adet orta boy patates

        - 1 adet kuru soğan

        REKLAM

        - 3 yemek kaşığı sıvı yağ

        - 1 tatlı kaşığı tuz

        - 1 çay kaşığı karabiber

        - 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

        - 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

        - Yarım demet maydanoz (isteğe bağlı)

        Patatesli Börek Yapımı

        Patatesli börek yapımı, iç harcın hazırlanması, yufkanın hazırlanması ve pişirme aşamalarını içerir. İşte detaylı adımlar:

        • İç Harcın Hazırlanması

        - Orta boy patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte tuzlu suda haşlayın. Haşlanan patatesleri süzün, kabuklarını soyun ve bir çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.

        - Bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağı alın. İnce doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

        - Kavrulmuş soğanların üzerine ezilmiş patatesleri ekleyin.

        - Tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı biberi ilave ederek iyice karıştırın.

        REKLAM

        - Eğer isterseniz ince kıyılmış maydanozu da ekleyerek harcı tamamlayabilirsiniz. Harcı oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

        • Yufkaların Hazırlanması

        - Bir kasede sıvı yağ, süt, yoğurt ve yumurta beyazını çırpın. Bu karışım, yufkanın daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar.

        - İlk yufkayı tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sostan bir fırça yardımıyla sürün. İkinci yufkayı bunun üzerine serin ve aynı şekilde soslayın. Yufkaları üst üste koyarak 8 eşit üçgen parçaya bölün (sigara böreği şeklinde).

        - Her üçgen yufkanın geniş kısmına patatesli iç harçtan koyun. Kenarlarını içe doğru katlayarak sıkıca rulo yapın.

        • Böreklerin Şekillendirilmesi ve Pişirilmesi

        - Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak susam veya çörekotu serpiştirin.

        REKLAM

        - Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri altın sarısı renk alana kadar pişirin. Fırından çıkan börekleri oda sıcaklığında 5-10 dakika dinlendirin. Ardından sıcak servis yapabilirsiniz.

        Patatesli Börek Yapılışı ve Püf Noktaları

        Lezzetli bir patatesli börek yapabilmek için şu püf noktalarına dikkat edebilirsiniz:

        • Patateslerin Kıvamı

        - Patateslerin tam olarak haşlanmış ve kolayca ezilebilir olması gerekir. Pürüzsüz bir kıvam için çatalla ezmek yerine blender da kullanabilirsiniz.

        • Baharat Kullanımı

        - Baharat miktarını damak zevkinize göre ayarlayın. Pul biber ve karabiber, böreğe lezzet katarken fazla kullanımı acı bir tat verebilir.

        • Sosun Eşit Dağıtılması

        - Sosun yufkanın her yerine eşit şekilde dağılması, böreğin hem yumuşak hem de çıtır olmasını sağlar.

        • Fırın Isısı

        - Fırınınızın önceden iyice ısındığından emin olun. Düşük sıcaklıkta pişirilen börekler çıtır dokusunu kaybedebilir.

        REKLAM
        • Alternatif Pişirme

        - Eğer fırın kullanmak istemezseniz, böreklerinizi kızgın yağda tavada kızartabilirsiniz. Ancak bu yöntemde börekler daha ağır olabilir.

        Servis Önerisi

        Patatesli börek, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilir. İşte servis önerileri:

        - Kahvaltı İçin: Yanında taze demlenmiş çay ile sunabilirsiniz.

        - Ara Öğün: Böreklerin yanına yoğurtlu bir sos hazırlayarak atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz.

        - Ana Yemek Yanına: Çorba veya salata eşliğinde hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Bodrumspor başkanı iş insanının villası soyuldu!
        Bodrumspor başkanı iş insanının villası soyuldu!
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        Melis'in ateşli dansı
        Melis'in ateşli dansı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Habertürk Anasayfa