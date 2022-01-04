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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 43,8, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 20,02 olarak hesaplandı.

Geçen yıl, bir önceki yıla göre 121 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 4 ürünün fiyatı azaldı.

Ocak-Aralık 2021 döneminde ortalama fiyatı en çok artan ürün yüzde 120,5 ile patates oldu. Söz konusu ürünün kilogram fiyatı 5 lirayı geçti. Patatesi yaklaşık yüzde 108,5 ile margarin, yüzde 85,9 ile kuru kayısı, yüzde 83,3 ile buğday unu, yüzde 79,8 ile tavuk eti, yüzde 75,6 ile kahve ve yüzde 71,5 ile patlıcan izledi.

Ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 70,9, nohutta yüzde 67,8, sivri biberde yüzde 63,5, makarnada yüzde 59,6, yumurtada yüzde 53,1, sütte yüzde 51,2, toz şekerde yüzde 49,6, salatalıkta yüzde 38,7 fiyat artışı oldu.

Bu dönemde beyaz peynir fiyatları yüzde 36,6, kuzu eti fiyatları yüzde 29,6 ve pirinç yüzde 15,8 yükseldi.

Bu dönemde fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 38,3 ile sarımsak oldu. Sarımsağı yüzde yaklaşık 8 ile limon, yüzde 1,2 ile kuru soğan, yüzde 0,5 ile ayva izledi.

2021'de fiyatı en fazla artan ilk 10 ürün şöyle:

Ürün 2021 Ocak 2021 Aralık Değişim (yüzde) Patates 2,2879 5,0459 120,547227 Margarin 14,7243 30,7023 108,514496 Kuru kayısı 48,2976 89,7998 85,9301497 Buğday unu 5,2119 9,5536 83,3035937 Tavuk eti 14,9920 26,9654 79,8652615 Kahve 59,8714 105,1909 75,6947391 Patlıcan 6,5932 11,3136 71,5949766 Ayçiçek yağı 16,5148 28,2297 70,9357667 Nohut 9,9811 16,7581 67,8983278 Ekmek hamuru (Yufka) 10,0693 16,5308 64,1702998 Sivri biber 7,7361 12,6512 63,5345975

2021'de fiyatı düşen 4 ürün ise şöyle:

Ürün 2021 Ocak 2021 Aralık değişim (yüzde) Ayva 6,7320 6,6975 -0,5124777 Kuru soğan 2,2855 2,2575 -1,2251149 Limon 4,5049 4,1406 -8,08675 Sarımsak 36,0571 22,2384 -38,324491