Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı taşıyan helikopter hava şartları nedeniyle zorunlu iniş yaptı

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Dünya geçen hafta helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan ölümcül kazayı konuşurken, bugün de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Vanadzor kentine zorunlu iniş yaptı. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Başbakan Paşinyan, konu hakkında Facebook üzerinden açıklama yaptı.

"HER ŞEY YOLUNDA" Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterinin Vanadzor kentine planlanmamış bir iniş gerçekleştirdiğini belirten Paşinyan, her şeyin yolunda olduğunu ve yolculuğuna kara yoluyla devam ettiğini bildirdi. REKLAM İRAN CUMHURBAŞKANI HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.