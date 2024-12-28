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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Partizan - Fenerbahçe Beko: 90-81 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Partizan - Fenerbahçe Beko: 90-81 (MAÇ SONUCU)

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 18. haftada konuk olduğu Sırp ekibi Partizan'a 90-81 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 00:43 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:43
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        Fenerbahçe, Belgrad'da mağlup
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        THY EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a 90-81 yenildi.

        Belgrad Arena'da oynanan maça iyi başlayan Partizan, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Sırp ekibi, soyunma odasına 9 sayı farkla 47-38 önde girdi.

        Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte yay gerisinden bulduğu isabetlerle bir ara farkı iki sayıya (54-52) indirmeyi başarsa da geri dönüşe izin vermeyen Partizan, üçüncü periyodu 65-57 üstün tamamladı.

        Final periyodunun ortalarında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius iki teknik faul nedeniyle oyundan atılırken, mücadelenin başından sonuna kadar iyi oynayan Zeljko Obradovic'in öğrencileri maçı 90-81 kazandı.

        Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 7. yenilgisini yaşadı.

        Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları süren Scottie Wilbekin, Wade Baldwin, Arturs Zagars ve Dyshawn Pierre, maçta yer almadı.

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