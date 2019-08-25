İş Kanunu uyarınca "kısmi süreli çalışma" olarak adlandırılan part time işlerde çalışanların hakları en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, part time işçilerde kıdem tazminatı var mı? Part time çalışanlarda yıllk izin hakkı nasıl? Part time çalışanlarda sigorta zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

PART TIME ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ SAAT?

Tam süreli sözleşmede haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Kısmi süreli sözleşme ise haftada 30 saat ve altındaki süreler için yapılıyor. Part time çalışacak kişiler ile işveren arasında “kısmi süreli” sözleşme imzalanması gerekiyor.

PART TIME ÇALIŞANLARDA SİGORTA ZORUNLU MU?

Part time çalışan işçilerin, diğer çalışanlar gibi sigortalarının yaptırılması zorunludur ve SGK’ya “6- Kısmi istihdam” veya “7-Puantaj” koduyla bildirilir.

Part time çalışma sözleşmesi saat ücreti üzerinden yapılmışsa bu durumda bir ayda çalışılan süreler toplanır ve günlük 7.5 saat olan çalışma süresine bölünür. Hesaplanacak gün sayısı üzerinden prim yatırılır. Hesaplama sırasında, 7.5 saatten az olan küsuratlar 1 gün kabul edilir.

Kısmi süreli sözleşme aylık ücret üzerinden yapılmışsa, haftalık çalışma süresi dikkate alınmaksızın 30 günlük sigortalı bildirilir. Bu durumda ödenecek ücret de brüt asgari ücretten az olamaz.

Ayda 20 günden az çalışanların, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası (GSS) primlerini 30 güne tamamlaması zorunlu. Ancak, anne babası veya eşi üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişilerin eksik günlerin GSS primini 30 güne tamamlama zorunluluğu bulunmuyor.

PART TIME ÇALIŞANLARDA YILLIK İZİN HAKKI VAR MI?

Kısmi süreli çalışanların da yıllık ücretli izin hakları bulunuyor. Ancak, bunların yıllık izinleri, çalıştıkları süre üzerinden hesaplanır. Kısmi süreli sözleşme yapılmış bir kişi ayda ortalama 10 gün çalışmışsa, bir yıllık sürenin sonunda yıllık izne hak kazanır. Bir yıllık normal işçi 14 gün izin kullanabilirken, ayda ortalama 10 gün çalışmış olan part time çalışan kişi 5 gün yıllık izin kullanabilir. Hak ettikleri izinleri, kısmi süreli iş günlerinde çalışmamak suretiyle kullanırlar.

PART TIME ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATI ALIR MI?

Part time çalışanlar, ihbar ve kıdem tazminatı bakımından da normal çalışanlarla aynı haklara sahip. En az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla, kısmi çalışma sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir nedene dayanmadan feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatı tutarı, bir ayda kendisine ödenen ücret üzerinden hesaplanır.