Parmak çıtlatmak eklemlere zarar verir mi?

EKLEM AĞRISI VE ARTRİTE NEDEN OLUR MU?

Parmak çıtlatanların en sık duyduğu uyarılardan birisi artrite neden olacağıdır. Artrit kişinin günlük yaşamında istirahat halindeyken eklem ağrısı yaşamasından dolayı meydana gelen bir hastalıktır. Uzmanlar parmak çıtlatmanın buna neden olabileceği konusunda farklı görüşler savunsa bile yaygın olan düşünce herhangi bir sorun olmayacağı yönünde. Ancak parmak çıtlatmak sürekli bir alışkanlık haline gelirse bu sefer bağlarda gevşeme görülebilir ve elin tutma gücü azalabilir.

Eğer bir çıtlama hareketinden sonra eklemde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlığı yaşarsanız bir doktora başvurmanız gerekir.

Kaynak: Harvard Health.edu, Newsncr