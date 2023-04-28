Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Parmak çıtlatmak eklemlere zarar verir mi?

Vücudun herhangi bir bölgesini veya parmakları çıtlatmak oldukça rahatlatıcı olabilir. Stresle başa çıkmak için yapılan bir eylem olan parmak çıtlatmak, söylentilere göre eklemlere zarar verebiliyor. Peki, parmak çıtlatmak gerçekten zararlı mı?

Giriş: 28.04.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • PARMAK NEDEN ÇITLAR

    Parmak ve eklem bölgeleri arasında hareket etmesini sağlayan birçok işleve yardımcı olan bir eklem sıvısı bulunur. Bu sıvı içerisinde oksijen, nitrojen ve karbondioksit gibi gaz tanecikleri vardır. Parmaklarınızı her çıtlattığınızda eklem yüzeyleri birbirinden uzaklaşır ve eklem içerisinde bir basınç oluşur. Bu etkiyle beraber küçük çıt sesi yani gaz kabarcıklarının patlaması meydana gelir. Tıpkı gazlı bir içeceği açmak gibi.

     

  • NEDEN PARMAK ÇITLATMAK İSTERİZ?

    Eklemleri çıtlatmak alışkanlık haline gelebilir. Gergin ve stresliyken sesini duymak, rahatlama hissini yaşamak keyif verebilir.

     

  • PEKİ PARMAKLARI ÇITLATMAK ZARARLI MIDIR?

    Yapılan araştırmalra göre parmaklarını çıtlatan insanlar ile çıtlatmayan insanların kemikleri arasında bir fark bulunmuyor. Çok nadir olarak aşırı şiddetlli çıtlatmalar nedeniyle çıkıklar ve tendon yaralanmaları görülebiliyor. 

     

  • EKLEM AĞRISI VE ARTRİTE NEDEN OLUR MU?

    Parmak çıtlatanların en sık duyduğu uyarılardan birisi artrite neden olacağıdır. Artrit kişinin günlük yaşamında istirahat halindeyken eklem ağrısı yaşamasından dolayı meydana gelen bir hastalıktır. Uzmanlar parmak çıtlatmanın buna neden olabileceği konusunda farklı görüşler savunsa bile yaygın olan düşünce herhangi bir sorun olmayacağı yönünde. Ancak parmak çıtlatmak sürekli bir alışkanlık haline gelirse bu sefer bağlarda gevşeme görülebilir ve elin tutma gücü azalabilir. 

    Eğer bir çıtlama hareketinden sonra eklemde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlığı yaşarsanız bir doktora başvurmanız gerekir.

    Kaynak: Harvard Health.edu, Newsncr

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.