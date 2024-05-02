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        Haberler Spor Futbol İtalya Parma yeniden Serie A'ya yükseldi! - Futbol Haberleri

        Parma yeniden Serie A'ya yükseldi!

        İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma 3 sezon sonra Serie A'ya geri döndü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 09:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:37
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        Parma yeniden Serie A'da!
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        İtalya Serie B'de Bari ile 1-1 berabere kalan Parma, bitime 2 hafta kala Serie A'ya yükselmeyi garantiledi.

        Parma kalan 2 maçında Cremonese'yi konuk ekip, Reggiana ile deplasmanda karşılaşacak.

        74 puanla zirvede yer alan Parma en yakın rakibi Como ile puan farkını 3'e çıkardı.

        Parma, 2020-2021 sezonun sonunda küme düşmüştü.

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