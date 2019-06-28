Mahalleli ihmali hep söyledi

28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, acı olay geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşandı. İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 8 yaşındaki Kadir Açık, saklambaç oynamak için parka gitti. Ancak oyun sırasında kapağı açık bırakılan trafoya giren küçük çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
MAHALLELİ İHMALİ HEP SÖYLEDİ
İhmaller zincirini mahalleli hep dile getirdi. Çocuk parkında kapağı aylarca açık kalan trafo yetkililere bildirildi. Ancak sonuç alınamadı. Yetkililer ise “olaydan 3 gün önce panoda olumsuzluk yoktu” savunması yaptı.
BELEDİYE ÇALIŞANLARI ŞÜPHELİ OLDU
Olayın ardından gözler Çekmeköy Belediyesi çalışanlarına çevrildi. Kaymakamlık soruşturma izni vermese de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Çekmeköy Park ve Bahçeler müdürü ile yapım onarım teknik sorumlusu şüpheli oldu.
İLK RAPOR “PANOYA ZARAR VERENLER ŞÜPHELİ” DESE DE…
Kusurların belirlenmesi için dosya bilirkişiye gitti. Bilirkişi “görevliler değil, panoya zarar veren faili meçhul kişiler sorumlu” dedi. Ancak savcının kafasındaki sorulara yanıt vermedi. Dosya yeniden bilirkişiye gitti. Bu kez “belediye görevlileri kusurlu” raporu geldi.
SAVCILIKTAN İHMALLER TESPİTİ, ŞÜPHELİLERE HAPİS İSTEMİ
Bu raporun ardından savcılık soruşturmasını tamamladı. Küçük çocuğu ölüme götüren ihmaller zincirini tek tek sıraladı. “Elektrik panosu etrafında herhangi bir güvenlik sağlanamadı” dedi, “Başlı başına panonun park içinde bulunmaması lazımdı” diye de ekledi.
Savcılık ayrıca elektrik panosu etrafında tel örgü, kafes gibi güvenlik sistemleri ile panonun güvenliğinin sağlanmadığını kaydetti. Park ve Bahçeler Müdürü ile yapım, onarım teknik sorumlusu olan 2 belediye çalışanının “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar hapsini istedi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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