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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Parklarda ve Boğaz'da Caz Festivali

        Parklarda ve Boğaz'da Caz Festivali

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, 3-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin gelenekselleşen etkinliklerinden Parklarda Caz'ın ücretsiz konserleri ve Caz Vapuru bu yıl da cazı doğayla ve İstanbul'un eşsiz manzaralarıyla buluşturacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 02:36 Güncelleme: 09.06.2024 - 02:36
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        Parklarda ve Boğaz'da Caz Festivali
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        Yeşille caz bir arada: Parklarda Caz

        Duckshell
        Duckshell

        Festivalin en sevilen etkinliklerinden Parklarda Caz ile İstanbullular bu yaz da açık havada müzikle buluşuyor ve parkları bir günlüğüne festival alanına çeviriyor. Gösteri Eş Sponsorları Tchibo ve Eduscho’nun destekleriyle gerçekleştirilecek ücretsiz Parklarda Caz konserleri 6 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde, 7 Temmuz Pazar günü Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda,13 Temmuz Cumartesi günü Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da ve 14 Temmuz Pazar günü Şişli Habitat Parkı’nda müzikseverlerle buluşacak.

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        Brass Riot
        Brass Riot

        Parklarda Caz’ın bu yılki konukları arasında Duckshell ve Brass Riot’ın yanı sıra 2024’ün Genç Caz+ grupları yer alıyor.

        Binmeyen kalmasın: Caz Vapuru kalkıyor!

        Kabataş İskelesi, 14 Temmuz Pazar

        Karambola
        Karambola

        Festivalin en sevilen etkinliklerinden Caz Vapuru bir kez daha izleyiciyi Boğaziçi’nde caz ve swing’le bir araya getirecek. 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Kabataş İskelesi’nden kalkarak Anadolu Kavağı’na kadar Boğaz boyunca yol alacak ve her bölümü farklı bir sahneye dönüşecek olan Caz Vapuru'nun konukları, İstanbullu swing topluluğu Brassist, cazın erken dönem örneklerini Ragtime ve Dixiland’e özgü dramatik üslubuyla birleştiren Karambola, Rus caz grubu The Big Rhythm olacak. Cazın kalbinin Beyoğlu’nda attığı bir dönemin temsilcisi Lale Plak’tan Hakan Atala ile Erdal Akkaş ve duyguları es geçmeyen eklektik performansıyla Shangri La’nın DJ setleri vapuru bir dans pistine çevirecek.

        The Big Rhythm
        The Big Rhythm

        Caz vapuru biletleri, passo.com.tr ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabilir.

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        #İstanbul Caz Festivali
        #İKSV
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #müzik
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